Ратифицировано кредитное соглашение между Кыргызстаном и ЕБРР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения в городе Каракол», подписанного 21 декабря 2018 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и муниципальным предприятием «Водоканал» города Каракол и Европейским банком рек онструкции и развития, относительно инвестиционного гранта от Швейцарской Конфедерации, от лица Государственного Секретариата Швейцарии по экономике, для проекта «Реабилитация системы водоснабжения в городе Каракол», подписанного 21 декабря 2018 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 октября 2019 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Европейский банк реконструкции и развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных соглашений.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.