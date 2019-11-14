Ратифицирован протокол о внесении изменений в соглашение Кыргызстана и России

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года, подписанного 24 декабря 2018 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 октября 2019 года.

Целью Протокола является обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных Протоколом об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанным 8 мая 2015 года и ратифицированным Законом КР от 21 мая 2015 года № 111 «О ратификации международных договоров по присоединению Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», путем продления сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных вышеуказанным Соглашением.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.