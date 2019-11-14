Признаны утратившими силу некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 3 октября 2019 года.

Цель Закона — приведение некоторых законов Кыргызской Республики в сфере надзора и регулирования финансового рынка в соответствие с конституционным Законом Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики».

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Правительству Кыргызской Республики надлежит не позднее месячного срока со дня официального опубликования привести свои решения в соответствие с принятым Законом.