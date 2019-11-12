О переводе земель лесхоза Арстанбап-Ата из категории «земли лесного фонда»

Постановление Правительства КР от 1 ноября 2019 года № 593

О переводе земель, расположенных на территории лесного хозяйства Арстанбап-Ата Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики, из категории «Земли лесного фонда» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения»

В целях обеспечения чистой питьевой водой жителей Моголского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, в соответствии со статьей 20 Земельного кодекса Кыргызской Республики, статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О переводе (трансформации) земельных участков», принимая во внимание постановление государственной администрации Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики от 18 декабря 2018 года № 80, постановление полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики от 28 января 2019 года № 11, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Перевести 1,23 га земель, расположенных на участке Гумкана лесного хозяйства Арстанбап-Ата Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики, из категории «Земли лесного фонда» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения», в целях строительства резервуара для питьевой воды, из них:

— 0,50 га — пастбища (квартал № 14, выделы 1, 2);

— 1,23 га — земли под дорогами (квартал № 14 — выдел 3; квартал № 23 — выдел 4; квартал № 30 — выдел 5).

2. Государственной администрации Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области обеспечить:

— внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию;

— уплату сумм стоимости возмещения потерь лесохозяйственного производства и упущенной выгоды согласно нормативам, установленным Правительством Кыргызской Республики;

— разработку и утверждение градостроительной документации земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— использование земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по целевому назначению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.