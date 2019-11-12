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О некоторых вопросах, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения

Постановление Правительства КР от 31 октября 2019 года № 587

О некоторых вопросах, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения

В целях повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного движения, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке освидетельствования граждан на состояние алкогольного опьянения с применением специальных технических средств и направления граждан на медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими одурманивающими веществами согласно приложению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о проведении медицинского освидетельствования на предмет установления состояния опьянения алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами или факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в Кыргызской Республике» от 12 февраля 2015 года № 50 следующие изменения:

в Положении о проведении медицинского освидетельствования на предмет установления состояния опьянения алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами или факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 4:

в абзаце втором слова «Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности» заменить словами «Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- в связи с совершением или подозрением о совершении лицом противоправных деяний, влекущих ответственность, предусмотренную уголовным законодательством Кыргызской Республики;»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«- при отказе лица от освидетельствования на предмет нахождения в состоянии опьянения с использованием специальных технических средств либо его несогласии с результатом такого освидетельствования.»;

— пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Врачу, производящему медицинское освидетельствование, должен быть представлен протокол о направлении на медицинское освидетельствование, составленный сотрудником уполномоченного органа, с указанием причин, вызвавших необходимость проведения медицинского освидетельствования.»;

— наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4. Оформление акта о медицинском освидетельствовании и формулировка заключения»;

— пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Врач, проводящий медицинское освидетельствование, составляет акт о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения (далее — акт). В акте подробно излагаются результаты клинического обследования, химических и лабораторных исследований и выносится соответствующее заключение.

Форма акта утверждается Министерством здравоохранения Кыргызской Республики по согласованию с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики.»;

— в пунктах 17 и 22 слово «протокол» в различных падежах заменить словом «акт» в соответствующих падежах;

— в пункте 18 слова «Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности» заменить словами «Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях»;

— в пункте 23 слова «Протокол медицинского освидетельствования», «протокол медицинского освидетельствования» заменить словами «Акт», «акт» соответственно;

— в пункте 24 слова «протокол освидетельствования» заменить словом «акт»;

— в пункте 25 слово «протокола» заменить словом «акта».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке направления граждан на медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими одурманивающими веществами» от 24 мая 2012 года № 312.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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