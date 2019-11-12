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О внесении изменений в постановление об утверждении Правил дорожного движения

Постановление Правительства КР от 31 октября 2019 года № 588

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил дорожного движения и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» от 4 августа 1999 года № 421

В целях увеличения пропускной способности определенных участков автомобильных дорог международного значения путем увеличения в них скоростного режима, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил дорожного движения и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» от 4 августа 1999 года № 421 следующие изменения:

в Правилах дорожного движения, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— в пункте 10.3:

абзац второй после слов «не более 90 км/ч» дополнить словами
«, за исключением случая, предусмотренного абзацем девятым настоящего пункта»;

дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:

«легковым автомобилям на отдельных участках дорог, где дорожные условия обеспечивают безопасное движение — не более 110 км/ч
(с установкой соответствующего знака 3.24).

Примечание: Решение об установлении предельной скорости движения, предусмотренной абзацем девятым, принимается уполномоченным государственным органом в сфере транспорта и дорог по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.».

2. Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики, Министерству внутренних дел Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций, отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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