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Об утверждении меморандума о таможенных правилах

Постановление Правительства КР от 29 октября 2019 года № 582

Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между таможенными администрациями государств-участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств о сотрудничестве в области обеспечения соблюдения таможенных правил, подписанного 11 марта 2019 года в городе Нур-Султан

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», в целях выполнения внутригосударственных процедур Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый на государственном языке Меморандум о взаимопонимании между таможенными администрациями государств-участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств о сотрудничестве в области обеспечения соблюдения таможенных правил, подписанный 11 марта 2019 года в городе Нур-Султан.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Секретариат Тюркского совета о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Меморандума.

Определить Государственную таможенную службу при Правительстве Кыргызской Республики органом, ответственным за реализацию вышеуказанного Меморандума.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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