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Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Туркменистана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, подписанного 23 августа 2018 года в городе Ашхабад».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 сентября 2019 года.

Соглашение определяет правила разграничения прав каждого из договаривающихся государств по налогообложению субъектов одного государства, имеющих объект налогообложения в другом государстве. Кроме того, данное Соглашение является защитой резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, предотвращает уклонение от налогообложения или злоупотребление положениями Соглашения посредством обмена информацией между компетентными органами договаривающихся госу дарств.

В соответствии с данным Законом, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить туркменскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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