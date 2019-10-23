Постановление Правительства КР от 15 октября 2019 года № 546

Об утверждении Программы развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019–2023 годы

В соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О рыбном хозяйстве», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Программу развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019–2023 годы согласно приложению 1;

— План мероприятий по реализации Программы развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019–2023 годы согласно приложению 2;

— матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019–2023 годы согласно приложению 3.

2. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики принять меры по реализации Программы, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.