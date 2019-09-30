Подписано постановление о повышении заработных плат учителям и пенсий

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда некоторых категорий работников системы образования» и провел совещание по вопросу реализации данного решения.

Согласно принятому решению, условия оплаты труда педагогических работников отдельных типов образовательных организаций, имеющих диплом специалиста приравниваются к работникам, имеющим высшее образование по программе магистра. Решением Правительства увеличивается размер базовой части оплаты труда на 30% работникам общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, организаций начального и среднего профессионального образования, а также отдельным категориям работников системы образования.

По словам Премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, в связи с тем, что вопрос повышения заработных плат учителей был обозначен в предвыборной программе Президента Сооронбая Жээнбекова, Правительством был реализован комплекс мероприятий с тем, чтобы произвести детальные расчеты и изыскать необходимые средства в бюджете.

«Несмотря на все скептичные прогнозы о том, что средств для такого существенного повышения зарплат найти будет крайне сложно, мы их нашли. До конца года это повышение потребует дополнительно свыше 1,7 млрд сомов, а в следующем году — порядка 7 млрд сомов. Я хочу подчеркнуть, что Правительство изыскало необходимые средства в бюджете для того, чтобы повысить зарплаты около 120 тысячам работникам сферы образования. Государство уделяет особое внимание вопросам, связанным со здоровьем и образованием наших граждан, и будет стараться и впредь оказывать этим сферам поддержку и финансирование», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства заострил внимание руководителей государственных органов на необходимость тщательной проработки всех вопросов, касающихся предстоящих выплат, чтобы все ожидания учителей были полностью оправданы.

Кроме того, в ходе совещания Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановления Правительства Кыргызской Республики «Об индексации базовой части пенсий, общий размер которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, с 1 октября 2019 года» и «Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2019 года», которыми предусматривается повышение базовой и страховых частей пенсий с 1 октября 2019 года.

При этом, в зависимости от размера пенсий и внесённых страховых взносов, страховая часть пенсий увеличится от 7% до 18 % и более. Увеличение страховой части пенсий в среднем составит 10,4%.

Эти решения Правительства защищают интересы как малообеспеченных граждан за счет установления минимального порога, так и граждан, делающих большие отчисления в пенсионную систему по принципу: чем больше взносов, тем выше индексация.

По итогам перерасчета пенсий, средний размер пенсии составит 5820 сомов. На индексацию пенсий 667,3 тысяч пенсионеров дополнительно потребуется 659,2 млн. сомов, в том числе для повышения базовой части пенсий за счет средств республиканского бюджета — 67,3 млн. сомов, для повышения страховой части пенсий за счет средств Пенсионного фонда Кыргызской Республики — 592 млн. сомов. С завтрашнего дня пенсионеры начнут получать пенсии с учетом их повышения.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что качественное и полноценное исполнение социальных обязательств является одной из первостепенных задач государства.

Глава Правительства особо отметил, что принимаемые государством меры должны сделать пенсионную систему более справедливой по отношению к гражданам, которые добросовестно осуществляли все выплаты.