Постановление Правительства КР от 12 сентября 2019 года № 470

О маркировке товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны» от 11 января 2019 года № 1, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Положение о маркировке товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике согласно приложению.

Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики и Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики провести разъяснительную и информационную работу среди субъектов экономической деятельности о применении настоящего постановления Правительства Кыргызской Республики.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев