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Об утверждении Порядка ведения Единой электронной базы нотариальных документов

Постановление Правительства КР от 29 августа 2019 года № 434

Об утверждении Порядка ведения Единой электронной базы нотариальных документов

В целях реализации статьи 81 Закона Кыргызской Республики «О нотариате», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок ведения Единой электронной базы нотариальных документов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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