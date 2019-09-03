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Об утверждении протокола к Соглашению между Кыргызстаном и Турцией

Постановление Правительства КР от 29 августа 2019 года № 433

Об утверждении Дополнительного протокола к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинских наук от 3 июня 2014 года, подписанного 20 мая 2019 года в городе Женева

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинских наук от 3 июня 2014 года, подписанный 20 мая 2019 года в городе Женева (далее — Дополнительный протокол).
2. Определить Министерство здравоохранения Кыргызской Республики органом, ответственным за реализацию вышеуказанного Дополнительного протокола.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Дополнительного протокола.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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