Постановление Правительства КР от 29 августа 2019 года № 441
Об утверждении Порядка организации и осуществления услуг гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии
В целях оказания услуг гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии, в соответствии cо статьей 2 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках», Законом Кыргызской Республики «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления услуг гемодиализа для больных c хронической почечной пятой стадии согласно приложению.
2. Установить, что:
— норматив оплаты возмещения одного сеанса гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии рассчитывается на основе стандартов по оказанию медицинской помощи больным c хронической почечной недостаточностью пятой стадии, утверждаемых Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, и ежегодно утверждается законом Кыргызской Республики о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на соответствующий год;
— Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики является единым плательщиком за предоставленные услуги гемодиализа больным c хронической почечной недостаточностью пятой стадии;
— для государственных организаций здравоохранения норматив оплаты возмещения одного сеанса гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии применяется начиная с 1 января 2020 года.
3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:
— обеспечить электронную регистрацию больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии, в порядке очередности, на основании поданных заявлений и документов;
— обеспечить качество предоставляемых услуг гемодиализа;
— на постоянной основе осуществлять контроль за соблюдением очередности получения услуг гемодиализа.
4. Министерству финансов Кыргызской Республики:
— ежегодно, по мере заявленной потребности, предусматривать и обеспечивать своевременное направление финансовых средств Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на непрерывное предоставление услуг гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии;
— уменьшить бюджетные ассигнования в объеме 83 000 000 (восемьдесят три миллиона) сомов, предусмотренные в республиканском бюджете на 2019 год Министерству здравоохранения Кыргызской Республики на централизованные мероприятия по закупке услуг гемодиализа на бюджетной основе, для последующей их передачи в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики с 1 сентября 2019 года.
5. Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики обеспечить:
— заключение договоров на предоставление услуг гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью пятой стадии с организациями здравоохранения, независимо от формы собственности;
— своевременную оплату за предоставленные услуги гемодиализа;
— контроль качества предоставляемых услуг гемодиализа;
— осуществление отслеживания в режиме онлайн выбора организации здравоохранения больными с хронической почечной недостаточностью пятой стадии по месту получения ими сеансов гемодиализа.
6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики и Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики:
— предусмотреть соответствующие изменения при подготовке проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы»;
— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;
— принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.