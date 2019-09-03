Постановление Правительства КР от 29 августа 2019 года № 441

Об утверждении Порядка организации и осуществления услуг гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии

В целях оказания услуг гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии, в соответствии cо статьей 2 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках», Законом Кыргызской Республики «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления услуг гемодиализа для больных c хронической почечной пятой стадии согласно приложению.

2. Установить, что:

— норматив оплаты возмещения одного сеанса гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии рассчитывается на основе стандартов по оказанию медицинской помощи больным c хронической почечной недостаточностью пятой стадии, утверждаемых Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, и ежегодно утверждается законом Кыргызской Республики о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на соответствующий год;

— Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики является единым плательщиком за предоставленные услуги гемодиализа больным c хронической почечной недостаточностью пятой стадии;

— для государственных организаций здравоохранения норматив оплаты возмещения одного сеанса гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии применяется начиная с 1 января 2020 года.

3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:

— обеспечить электронную регистрацию больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии, в порядке очередности, на основании поданных заявлений и документов;

— обеспечить качество предоставляемых услуг гемодиализа;

— на постоянной основе осуществлять контроль за соблюдением очередности получения услуг гемодиализа.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики:

— ежегодно, по мере заявленной потребности, предусматривать и обеспечивать своевременное направление финансовых средств Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на непрерывное предоставление услуг гемодиализа для больных c хронической почечной недостаточностью пятой стадии;

— уменьшить бюджетные ассигнования в объеме 83 000 000 (восемьдесят три миллиона) сомов, предусмотренные в республиканском бюджете на 2019 год Министерству здравоохранения Кыргызской Республики на централизованные мероприятия по закупке услуг гемодиализа на бюджетной основе, для последующей их передачи в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики с 1 сентября 2019 года.

5. Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики обеспечить:

— заключение договоров на предоставление услуг гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью пятой стадии с организациями здравоохранения, независимо от формы собственности;

— своевременную оплату за предоставленные услуги гемодиализа;

— контроль качества предоставляемых услуг гемодиализа;

— осуществление отслеживания в режиме онлайн выбора организации здравоохранения больными с хронической почечной недостаточностью пятой стадии по месту получения ими сеансов гемодиализа.

6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики и Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики:

— предусмотреть соответствующие изменения при подготовке проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы»;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.