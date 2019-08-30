Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал 6 Указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 4 Указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 1373 человек (1178 — взрослые и 195 — дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы возвратившиеся на историческую родину.

2 Указа Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики 638 человек (532 — взрослые и 106 — дети).