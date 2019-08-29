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Житель села Кереге-Таш Мурзапаша Маматов награжден медалью «Данк»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за инициирование и реализацию социально значимого проекта по строительству ирригационного канала Ак-Корум-Кереге-Таш, направленного на улучшение условий жизни населения Майданского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области, автор проекта, житель села Кереге-Таш Кадамжайского района Баткенской области Мурзапаша Маматов награжден медалью «Данк».

Этим же Указом общественное объединение «Движение за Новое село Кыргызстана» награждено Почетной грамотой Кыргызской Республики.
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