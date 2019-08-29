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Ряд иностранных работников сферы здравоохранения награждены госнаградами

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за существенный вклад в развитие здравоохранения, медицинского обслуживания населения и кадрового потенциала в сфере медицины Кыргызской Республики, а также участие в социально-экономическом развитии регионов страны ряд иностранных работников сферы здравоохранения награждены государственными наградами Кыргызской Республики.

Так, орденом «Достук» награжден:

Джошибаев Сейтхан — кардиохирург, директор товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» г. Тараз Республики Казахстан;

Медалью «Данк»:

Ван Чжэнь — профессор, заведующий кафедрой и отделением кардиотерапии Первого госпиталя Хэбэйского медицинского университета провинции Хэбэй Китайской Народной Республики;

Ким Алексей Иванович — кардиохирург, заведующий отделением реконструктивной хирургии новорожденных и детей первого года жизни с врожденными пороками сердца Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Михайлова Елена Владимировна — начальник Департамента 105 публичного акционерного общества «Газпром»;

Приймак Владимир Викторович — генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив публичного акционерного общества «Газпром».
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