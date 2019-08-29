Артисты Центрального оперного театра Китая награждены государственными наградами

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за вклад в углубление отношений стратегического партнерства, укрепление дружественных связей и взаимообогащение национальных культур между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, а также в популяризацию эпоса «Манас» награждены:

медалью «Данк»: Ли Шуан — солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики; Юй Цзинжэнь — солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики; Яо Хун — солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики. Почетной грамотой Кыргызской Республики: Го Чэнчэн — солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики; Гэн Чжэ — солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики.