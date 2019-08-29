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Артисты Центрального оперного театра Китая награждены государственными наградами

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за вклад в углубление отношений стратегического партнерства, укрепление дружественных связей и взаимообогащение национальных культур между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, а также в популяризацию эпоса «Манас» награждены:

медалью «Данк»:

Ли Шуан — солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;

Юй Цзинжэнь — солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;

Яо Хун — солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики.

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Го Чэнчэн — солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;

Гэн Чжэ — солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики.
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