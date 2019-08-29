Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за образцовое исполнение воинского долга, а также в связи с Днем независимости Кыргызской Республики ряд военнослужащих награждены государственными наградами Кыргызской Республики.

медалью «Данк»:

Мукамбетов Руслан Мустафаевич — начальник управления боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики, полковник;

Мусуралиев Азат Алаевич — начальник пограничной заставы «Капчыгай» войсковой части 2022 Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, старший лейтенант.

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Аристокиев Айбек Джаныбекович — командир батальона войсковой части 10128 Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики, капитан гвардии;

Белеков Уларбек Эрикович — командир радиолокационной роты войсковой части 75565 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики, капитан;

Касманбетов Жаныбек Джумаевич — начальник управления кадров Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики, полковник;

Садиков Рустам Исмаилжанович — начальник бронетанковой службы войсковой части 02626 Сухопутных войск Вооруженных Сил Кыргызской Республики, подполковник;

Тайкара уулу Абылкасым — старший разведчик отряда специального назначения «Бору» войсковой части 2022 Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, младший сержант.