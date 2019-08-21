О создании ОФ «Фонд социального партнерства по развитию регионов»

Постановление Правительства КР от 21 августа 2019 года № 414

О создании Общественного фонда «Фонд социального партнерства по развитию регионов»

В целях усиления мер по социально-экономическому развитию регионов, реализации социального партнерства между Правительством Кыргызской Республики и компанией «Центерра Голд Инк.» в рамках Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и компанией «Центерра Голд Инк.» и закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд Компани» и закрытым акционерным обществом «Кумтор Оперейтинг Компани» от 11 сентября 2017 года (далее — Соглашение), Одностороннего обязательства, подписанного компаниями «Центерра Голд Инк.» и «Кумтор Голд Компани», от 7 августа 2019 года к вышеуказанному Соглашению, а также в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Министерству экономики Кыргызской Республики в установленном порядке:

— создать Общественный фонд «Фонд социального партнерства по развитию регионов» (далее — Фонд);

— выступить учредителем Фонда;

— решить организационно-правовые вопросы функционирования и государственной регистрации Фонда в органах юстиции.

2. Установить, что:

— Фонд будет управляться наблюдательным советом, назначаемым Министерством экономики Кыргызской Республики;

— Фонд будет подлежать ежегодным аудиторским проверкам;

— средства Фонда будут использоваться исключительно для финансирования проектов, направленных на развитие регионов Кыргызской Республики.

3. Управлению делами Президента и Правительства Кыргызской Республики предоставить для функционирования Фонда, на условиях оплаты коммунальных и эксплуатационных затрат, помещение, находящееся в здании, расположенном по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 106.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.