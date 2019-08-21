18:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

О создании ОФ «Фонд социального партнерства по развитию регионов»

Постановление Правительства КР от 21 августа 2019 года № 414

О создании Общественного фонда «Фонд социального партнерства по развитию регионов»

В целях усиления мер по социально-экономическому развитию регионов, реализации социального партнерства между Правительством Кыргызской Республики и компанией «Центерра Голд Инк.» в рамках Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и компанией «Центерра Голд Инк.» и закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд Компани» и закрытым акционерным обществом «Кумтор Оперейтинг Компани» от 11 сентября 2017 года (далее — Соглашение), Одностороннего обязательства, подписанного компаниями «Центерра Голд Инк.» и «Кумтор Голд Компани», от 7 августа 2019 года к вышеуказанному Соглашению, а также в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Министерству экономики Кыргызской Республики в установленном порядке:

— создать Общественный фонд «Фонд социального партнерства по развитию регионов» (далее — Фонд);

— выступить учредителем Фонда;

— решить организационно-правовые вопросы функционирования и государственной регистрации Фонда в органах юстиции.

2. Установить, что:

— Фонд будет управляться наблюдательным советом, назначаемым Министерством экономики Кыргызской Республики;

— Фонд будет подлежать ежегодным аудиторским проверкам;

— средства Фонда будут использоваться исключительно для финансирования проектов, направленных на развитие регионов Кыргызской Республики.

3. Управлению делами Президента и Правительства Кыргызской Республики предоставить для функционирования Фонда, на условиях оплаты коммунальных и эксплуатационных затрат, помещение, находящееся в здании, расположенном по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 106.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Ссылка:
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
31 населенному пункту страны придан статус села
Президент уверен, что бренд «Сделано в Кыргызстане» выдержит конкуренцию
799,3 миллиона сомов со счета по борьбе с коррупцией выделено на стройку школ
Президент отправился в рабочую поездку в Баткенскую область
От должностей освободили акима Кадамджайского района и мэра Айдаркена
Чистая вода для регионов. О крайне плохой работе чиновников рассказал президент
Местные кенеши превратили вопрос тарифов на воду в политику
Чистая вода для регионов. Президент раскритиковал чиновников за нерасторопность
Выборы депутатов местных кенешей. Проверь себя в списках избирателей
На пост мэра Балыкчи претендуют два кандидата, одному из них 26 лет
Популярные новости
31&nbsp;населенному пункту страны придан статус села 31 населенному пункту страны придан статус села
Жылдызбек Исакулов назначен председателем ФУГИ Жылдызбек Исакулов назначен председателем ФУГИ
Ренат Тулебердиев освобожден от&nbsp;должности председателя ФУГИ Ренат Тулебердиев освобожден от должности председателя ФУГИ
Ренат Тулебердиев стал главой Национальной управляющей компании Ренат Тулебердиев стал главой Национальной управляющей компании
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра