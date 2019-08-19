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31 населенному пункту страны придан статус села

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Нарынской, Ошской и Таласской областей Кыргызской Республики к категории айыла (села)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2019 года.

Целью данного Закона является придание статуса айыла (села) 31 населенному пункту, в частности:

Баткенская область:

— Отнести населенный пункт Мин-Булак Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района Баткенской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Мин-Булак Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района Баткенской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Мин-Орук Самаркандекского айылного аймака Баткенского района Баткенской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Мин-Орук Самаркандекского айылного аймака Баткенского района Баткенской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Жаны-Сырт Бирликского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Жаны-Сырт Бирликского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Кош-Добо Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Кош-Добо Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Кудук Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Кудук Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Ондуруш Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Ондуруш Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Сары-Талаа Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Сары-Талаа Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Учкун Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Учкун Орозбековского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики.

Нарынская область:

— Отнести населенный пункт Ак-Чий Чолпонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Ак-Чий Чолпонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Оро-Башы Чолпонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Оро-Башы Чолпонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Тармал-Саз Чолпонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Тармал-Саз Чолпонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Узун-Булак Чолпонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Узун-Булак Чолпонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Сары-Ой Сары-Ойского айылного аймака Нарынского района Нарынской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Сары-Ой Сары-Ойского айылного аймака Нарынского района Нарынской области Кыргызской Республики.

Ошская область:

— Отнести населенный пункт Арал Корульского айылного аймака Алайского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Арал Корульского айылного аймака Алайского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Маданият Алля Анаровского айылного аймака Араванского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Маданият Алля Анаровского айылного аймака Араванского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Пахта-Абад Алля Анаровского айылного аймака Араванского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Пахта-Абад Алля Анаровского айылного аймака Араванского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Ара-Булак Алайкууского айылного аймака Кара-Кульджинского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Ара-Булак Алайкууского айылного аймака Кара-Кульджинского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Бору-Токой Алайкууского айылного аймака Кара-Кульджинского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Бору-Токой Алайкууского айылного аймака Кара-Кульджинского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Желе-Добо Алайкууского айылного аймака Кара-Кульджинского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Желе-Добо Алайкууского айылного аймака Кара-Кульджинского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Жаш Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Жаш Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Таш-Булак Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Таш-Булак Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Беш-Коргон Гюльстанского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Беш-Коргон Гюльстанского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Бостон Гюльстанского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Бостон Гюльстанского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Чон-Кыштоо Гюльстанского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Чон-Кыштоо Гюльстанского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Мырза-Найман Он Эки-Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Мырза-Найман Он Эки-Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Он Эки-Мойнок Он Эки-Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Он Эки-Мойнок Он Эки-Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Орнок Он Эки-Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Орнок Он Эки-Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Кашка-Терек Баш-Дебенского айылного аймака Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Кашка-Терек Баш-Дебенского айылного аймака Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Ынтымак Кызыл-Октябрьского айылного аймака Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Ынтымак Кызыл-Октябрьского айылного аймака Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики.

Таласская область:

— Отнести населенный пункт Камаш Бакыянского айылного аймака Кара-Бууринского района Таласской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Камаш Бакыянского айылного аймака Кара-Бууринского района Таласской области Кыргызской Республики.

— Отнести населенный пункт Беш-Таш Калбинского айылного аймака Таласского района Таласской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и именовать его айылом (селом) Беш-Таш Калбинского айылного аймака Таласского района Таласской области Кыргызской Республики

Все необходимые материалы для придания статуса села вышеуказанным населенным пунктам подготовлены в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской Республики» от 19 августа 2008 года № 467.

Данные населенные пункты соответствуют всем необходимым критериям для придания им статуса села, предусмотренным в статье 1 Закона Кыргызской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики», где айыл (село) — населенный пункт, достигший определенного уровня благоустройства, с численностью населения не менее 50 человек, из которых занятые в сельскохозяйственном производстве и члены их семей составляют не менее половины населения. Также не противоречит нормам Закона Кыргызской Республики «О географических названиях Кыргызской Республики».

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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