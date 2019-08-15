Об порядке ведения экономико-статистического наблюдения за хозсубъектами

Постановление Правительства КР от 7 августа 2019 года № 404



Об утверждении Порядка ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики

В целях реализации статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О конкуренции», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики» от 23 августа 2018 года № 386.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.