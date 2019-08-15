18:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Об порядке ведения экономико-статистического наблюдения за хозсубъектами

Постановление Правительства КР от 7 августа 2019 года № 404

Об утверждении Порядка ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики

В целях реализации статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О конкуренции», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики» от 23 августа 2018 года № 386.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 29
Версия для печати
Материалы по теме
Утверждена методика планирования деятельности министерств и ведомств
О положении о системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты
Утверждена Стратегия развития налоговой службы на 2019-2021 годы
Утверждена Стратегия развития налоговой службы на 2019-2021 годы
Одобрен Среднесрочный прогноз социально-экономического развития на 2020-2022 гг.
Об утверждении Положения о работе с бюджетными кредитами
О передаче в муниципальную собственность айыл окмоту ДОЦ «Орбита»
Подписано постановление об образовании института бизнес-омбудсмена
Об утверждении плана мероприятий правительства Кыргызской Республики на 2018 год
Ликвидирован специализированный центр информационных услуг
Популярные новости
Памирбек Асанов назначен заместителем министра внутренних дел Памирбек Асанов назначен заместителем министра внутренних дел
Курсан Асанов освобожден от&nbsp;должности заместителя министра внутренних дел Курсан Асанов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел
Внесены изменения в&nbsp;закон об&nbsp;установлении воинских званий, чинов и&nbsp;спецзваний Внесены изменения в закон об установлении воинских званий, чинов и спецзваний
Подписаны законы, направленные на&nbsp;улучшение избирательного законодательства Подписаны законы, направленные на улучшение избирательного законодательства
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома