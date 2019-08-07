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Ратифицированы кредитное и грантовое соглашения между Кыргызстаном и АБР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития по проекту «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям» и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития по проекту «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям», подписанных 31 декабря 2018 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 июня 2019 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Азиатский банк развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных соглашений.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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