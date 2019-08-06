Внесены изменения в закон о накопительных пенсионных фондах

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2019 года.

Целью данного Закона является развития рынка накопительных пенсионных фондов путем совершенствования законодательства Кыргызской Республики в сфере накопительных пенсионных фондов.

Так, Законом предусмотрено:

— создание новых накопительных пенсионных фондов в форме акционерных обществ;

— внедрение открытых, корпоративных и профессиональных пенсионных фондов в Кыргызской Республике.

Открытый пенсионный фонд — накопительный пенсионный фонд, участниками которого могут быть любые физические лица независимо от места и характера их работы.

Корпоративные накопительные пенсионные фонды создаются для получателей — работников одного или нескольких юридических лиц, являющихся учредителями и акционерами данного накопительного пенсионного фонда.

Профессиональный пенсионный фонд — накопительный пенсионный фонд, учредителем (учредителями) которого могут быть объединения юридических лиц-работодателей, объединения физических лиц, включая профессиональные союзы. Участниками такого фонда могут быть исключительно физические лица, связанные по роду их профессиональной деятельности (занятий), определенной в уставе фонда.

Деятельность накопительных пенсионных фондов призвана играть важную роль в формировании небанковского финансового рынка.

В Кыргызской Республике действует Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике». Накопительный пенсионный фонд создается с той целью, чтобы в будущем средства, которые на него поступают, приносили трудящемуся инвестиционный доход.

Основным принципом реформирования института накопительной составляющей пенсионной системы является повышение ее эффективности в целях улучшения пенсионного обеспечения граждан за счет формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений.

Кроме того, предлагаемые изменения затрагивают организационно-правовую форму накопительных пенсионных фондов и определяют ряд особенностей правового статуса и деятельности накопительных пенсионных фондов в форме акционерных обществ.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.