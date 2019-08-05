Утверждена Cтратегия кибербезопасности на 2019-2023 годы

Утверждена Cтратегия кибербезопасности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы и План мероприятий по ее реализации. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Целью постановления является формирование национальной стратегии кибербезопасности для обеспечения уровня безопасности граждан, бизнеса и государства, позволяющего защитить их жизненно важные интересы в киберпространстве и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, включая цифровую трансформацию национальной экономики.

В соответствии с решением Совета безопасности Кыргызской Республики Правительством Кыргызской Республики разработана Стратегия кибербезопасности Кыргызской Республики, определяющая подходы и видение по реализации следующих вопросов:

— создание четко разграниченных между собой организационных структур, таких, как группы реагирования на компьютерные инциденты для обеспечения кибербезопасности банковской, телекоммуникационной и другой сервисной инфраструктуры, центры мониторинга и реагирования на

киберугрозы;

— формирование правовой и методической основы для противодействия компьютерным преступлениям;

— формирование национальной системы защиты информации, включая систему криптографической защиты;

— формирование системы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Кыргызской Республики, кибербезопасности государственных структур и организаций негосударственного сектора;

— техническая стандартизация и международное сотрудничество в области обеспечения кибербезопасности;

— наращивание и укрепление человеческого потенциала в области обеспечения кибербезопасности.