Утверждена методика планирования деятельности министерств и ведомств

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении методики планирования деятельности министерств и ведомств по достижению нормативно закрепленных целевых показателей Правительства Кыргызской Республики».

Для реализации Программы Правительства Кыргызской Республики предлагается новый подход по планированию деятельности министерств и ведомств по достижению нормативно закрепленных целевых показателей.

Организация деятельности по достижению установленных Программой Правительства Кыргызской Республики ключевых показателей результативности выделяется в качестве специального объекта управления.

Для планирования «Организации деятельности по достижению, установленных Программой Правительства Кыргызской Республики ключевых показателей результативности» будет применяться подход Программно-целевого планирования.

Положительной особенностью данного метода планирования является не просто прогнозирование будущих состояний, а составление конкретной программы достижения желаемых результатов. Необходимо соединение целей с ресурсами посредством конкретной программы действий.

В качестве целевых установок принимаются цели и задачи, которые установлены для Правительства Кыргызской Республики. В первую очередь это Программа Правительства Кыргызской Республики, утвержденная Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, а также Формат отчета Премьер-министра перед Жогорку Кенешем и Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы.

Для выделенного целевого пространства вводятся процедуры анализа и структурирования целей. В соответствии с процессным подходом за каждым показателем Программы Правительства Кыргызской Республики закрепляется министерство, осуществляющее функцию «Координатора процесса».