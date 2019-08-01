10:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Образовано Государственное агентство по земельным ресурсам

Образовано Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики.Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики образовывается в целях эффективного управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями, формирования полноценной геоинформационной системы по земельным ресурсам и недвижимости, обеспечения единообразия в применении и соблюдения земельного законодательства, своевременного и качественного выполнения топографо-геодезических и землеустроительных работ, связанных с делимитацией и демаркацией государственных границ, регистрации прав на недвижимое имущество.

Следует отметить, что до проведения в октябре 2009 года реформы органов государственного управления Кыргызской Республики, функционировала единая и эффективная система управления земельными ресурсами и недвижимостью — Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики.

В этот период оперативно и качественно решались вопросы регулирования земельных отношений и землеустройства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, своевременно выполнялись топографо-геодезические, картографические и землеустроительные работы по делимитации и демаркации государственной границы. При этом исключался конфликт интересов между ведомствами, что позволяло без волокиты решать задачи государственного масштаба.

Подписывая решение о создании нового агентства, Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что в результате реформы органов государственного управления, проведенной 10 лет назад, единая государственная система управления земельными ресурсами и регистрации прав на недвижимое имущество оказалась разделенной.

«Часть подведомственных подразделений упраздненного агентства были переданы в ведение разных министерств и ведомств. Это не могло не сказаться на эффективности управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями в республике. Так, разделенным оказался и единый уникальный архив исторических документов и картографических материалов, содержащий данные о хронологии межевания границ между среднеазиатскими республиками бывшего СССР», — отметил он.

По словам Главы Правительства, переданные в ведение разных министерств и ведомств подразделения до настоящего времени не могут функционировать в полной мере, так как задачи и функции вышеуказанных министерств и ведомств не соответствуют основному направлению деятельности этих подразделений.

«Вместе с тем политика управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями в государстве должна быть сосредоточена в едином органе государственного управления. Учитывая все это, принято решение создать на базе Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Необходимо особо подчеркнуть, что образование Государственного агентства по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.
Ссылка:
просмотров: 39
Версия для печати
Материалы по теме
Отставка премьера. Эксперты о вероятности ухода Абылгазиева
У министра экономики Кыргызстана новый заместитель
Правительство Кыргызстана запускает новый официальный сайт
Сайт правительства Кыргызстана перестал работать
Комитет ЖК поддержал кандидатуру Санжара Муканбетова на пост министра экономики
Премьер-министр не поддержал кандидатуру бизнесмена на пост главы Минсельхоза
Сооронбай Жээнбеков принял отставки министров сельского хозяйства и экономики
У главы Государственного комитета промышленности Кыргызстана новый заместитель
Премьер-министр потребовал наладить производство электросчетчиков в Кыргызстане
Премьер-министр Кыргызстана призвал энергосектор не обманывать его и народ
Популярные новости
Внесены изменения в&nbsp;Налоговый кодекс&nbsp;КР Внесены изменения в Налоговый кодекс КР
Об&nbsp;утверждении Рамочной программы по&nbsp;обеспечению фитосанитарной безопасности Об утверждении Рамочной программы по обеспечению фитосанитарной безопасности
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;конкуренции&raquo; Внесены изменения в Закон «О конкуренции»
Президент Кыргызской Республики подписал Указ &laquo;О&nbsp;Дне комуза&raquo; Президент Кыргызской Республики подписал Указ «О Дне комуза»
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!