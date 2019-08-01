Образовано Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики.Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики образовывается в целях эффективного управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями, формирования полноценной геоинформационной системы по земельным ресурсам и недвижимости, обеспечения единообразия в применении и соблюдения земельного законодательства, своевременного и качественного выполнения топографо-геодезических и землеустроительных работ, связанных с делимитацией и демаркацией государственных границ, регистрации прав на недвижимое имущество.

Следует отметить, что до проведения в октябре 2009 года реформы органов государственного управления Кыргызской Республики, функционировала единая и эффективная система управления земельными ресурсами и недвижимостью — Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики.

В этот период оперативно и качественно решались вопросы регулирования земельных отношений и землеустройства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, своевременно выполнялись топографо-геодезические, картографические и землеустроительные работы по делимитации и демаркации государственной границы. При этом исключался конфликт интересов между ведомствами, что позволяло без волокиты решать задачи государственного масштаба.

Подписывая решение о создании нового агентства, Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что в результате реформы органов государственного управления, проведенной 10 лет назад, единая государственная система управления земельными ресурсами и регистрации прав на недвижимое имущество оказалась разделенной.

«Часть подведомственных подразделений упраздненного агентства были переданы в ведение разных министерств и ведомств. Это не могло не сказаться на эффективности управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями в республике. Так, разделенным оказался и единый уникальный архив исторических документов и картографических материалов, содержащий данные о хронологии межевания границ между среднеазиатскими республиками бывшего СССР», — отметил он.

По словам Главы Правительства, переданные в ведение разных министерств и ведомств подразделения до настоящего времени не могут функционировать в полной мере, так как задачи и функции вышеуказанных министерств и ведомств не соответствуют основному направлению деятельности этих подразделений.

«Вместе с тем политика управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями в государстве должна быть сосредоточена в едином органе государственного управления. Учитывая все это, принято решение создать на базе Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Необходимо особо подчеркнуть, что образование Государственного агентства по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.