Внесены изменения в Налоговый кодекс КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2019 года.

Закон дополняет Налоговый кодекс КР новой статьей 2515, согласно которой поставка частными медицинскими организациями услуг гемодиализа лицам с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии является поставкой, освобожденной от НДС.

По информации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в настоящее время в 12 частных медицинских организациях услугами гемодиализа пользуются 1336 пациентов. При этом число лиц, нуждающихся в получении услуг гемодиализа, постоянно растет. Предоставление налоговой льготы при уплате НДС будет способствовать обновлению парка гемодиализных аппаратов, вспомогательного оборудования и повышению квалификации медицинского персонала в частных медицинских организациях, а также позволит снизить загруженность го сударственных медицинских учреждений в части оказания такой жизненно важной специализированной медицинской помощи.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.