14:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Президент Кыргызской Республики подписал Указ «О Дне комуза»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О Дне комуза».

В условиях быстрого роста высоких технологий сохранение национальной культуры является одним из важных направлений деятельности государственных органов и гражданского общества. Национальная культура создает условия для дальнейшей консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана.

Традиционную музыку как неотъемлемую часть духовной культуры кыргызского народа невозможно представить без комуза.

Комуз занимает особое место в традиционной культуре кыргызского народа. Мелодии комуза «күү», неся в себе философские мысли, образ жизни и уклад культуры, передаваясь из поколения в поколение, дошли до наших дней.

В нынешних условиях необходимо придать комузу новое значение, он должен стать символом единства культурного многообразия кыргызстанцев. Культурная интеграция народа Кыргызстана станет основой мира, согласия в обществе и социально- экономического развития страны.

В этой связи необходимо усилить роль традиционной музыки для расширения межкультурного диалога этнических сообществ Кыргызстана.

В целях проведения соответствующей работы в указанном направлении постановляется рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— установить 9 сентября ежегодно отмечаемым Днем комуза в Кыргызской Республике (далее — День комуза);

— поручить Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики во взаимодействии с полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях, главами местных государственных администраций и органами местного самоуправления Кыргызской Республики принять меры по организации мероприятий, посвященных празднованию Дня комуза.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликовани
Ссылка:
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане новый праздник — День комуза
Как в Кыргызстане отметят в 2019 году День государственного языка
Международный день защиты детей. Как мэрия порадует маленьких бишкекчан
Мэрия Бишкека сократила расходы на праздничные мероприятия
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня
Что спрятано под ногами? Десять вопросов о недрах Кыргызстана. Тест
На радость всем. В День защиты детей в Оше снизили стоимость развлечений
Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на 1 июня
Как в городе Ош отметят 9 Мая. Программа праздника
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Подписаны указы о&nbsp;назначении и&nbsp;направлении судей местных судов Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов
Подписан Закон &laquo;О&nbsp;государственно-частном партнерстве&raquo; Подписан Закон «О государственно-частном партнерстве»
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;конкуренции&raquo; Внесены изменения в Закон «О конкуренции»
Бизнес
Трасса Ош&nbsp;&mdash; Баткен&nbsp;&mdash; Исфана. О&nbsp;проделанной работе и&nbsp;планах рассказал подрядчик Трасса Ош — Баткен — Исфана. О проделанной работе и планах рассказал подрядчик
Перемены в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;БТА Банке привлекут крупных зарубежных инвесторов Перемены в «Бакай Банке» и БТА Банке привлекут крупных зарубежных инвесторов
Топ бюджетных смартфонов для инстаграмеров&nbsp;&mdash; подборка Топ бюджетных смартфонов для инстаграмеров — подборка
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!