Президент Кыргызской Республики подписал Указ «О Дне комуза»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О Дне комуза».

В условиях быстрого роста высоких технологий сохранение национальной культуры является одним из важных направлений деятельности государственных органов и гражданского общества. Национальная культура создает условия для дальнейшей консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана.

Традиционную музыку как неотъемлемую часть духовной культуры кыргызского народа невозможно представить без комуза.

Комуз занимает особое место в традиционной культуре кыргызского народа. Мелодии комуза «күү», неся в себе философские мысли, образ жизни и уклад культуры, передаваясь из поколения в поколение, дошли до наших дней.

В нынешних условиях необходимо придать комузу новое значение, он должен стать символом единства культурного многообразия кыргызстанцев. Культурная интеграция народа Кыргызстана станет основой мира, согласия в обществе и социально- экономического развития страны.

В этой связи необходимо усилить роль традиционной музыки для расширения межкультурного диалога этнических сообществ Кыргызстана.

В целях проведения соответствующей работы в указанном направлении постановляется рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— установить 9 сентября ежегодно отмечаемым Днем комуза в Кыргызской Республике (далее — День комуза);

— поручить Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики во взаимодействии с полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях, главами местных государственных администраций и органами местного самоуправления Кыргызской Республики принять меры по организации мероприятий, посвященных празднованию Дня комуза.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликовани