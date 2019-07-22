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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 18 июля 2019 года № 357

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов и Положения о порядке ведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов» от 3 мая 2013 года № 227

В целях повышения эффективности проведения процедуры утверждения средств измерений и стандартных образцов, в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов и Положения о порядке ведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов» от 3 мая 2013 года № 227 следующие изменения:

1) в Положении о порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, утвержденном указанным постановлением:

— пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений действует до истечения срока эксплуатации средств измерений, произведенных в период действия признаваемого сертификата об утверждении типа средств измерений, при условии, что в процессе эксплуатации в конструкцию средства измерений не вносились изменения.

Сертификат о признании утверждения типа стандартного образца действует до конца срока действия сертификата утверждения типа стандартного образца, выданного страной — изготовителем.»;

— приложение 6 к вышеуказанному Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2) в тексте на государственном языке:

— в наименовании постановления и в пункте 1 слово «Ченөө» заменить словом «Өлчөө»;

— в преамбуле слова «Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө» заменить словами «Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө»;

— в Положении о порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании Положения и глав 2-7 слова «Ченөө» и «ченөө» заменить словами «Өлчөө» и «өлчөө»;

в пунктах 1-55 слова «Ченөө» и «ченөө» в различных числовых и падежных формах заменить словами «Өлчөө» и «өлчөө» в соответствующих числах и падежах;

в пункте 33 и приложении 2 слова «ченелүүчү» и «Ченелүүчү» заменить словами «өлчөлүүчү» и «Өлчөлүүчү»;

в приложениях 1-5, 7-9 к вышеуказанному Положению слова «Ченөө» и «ченөө» заменить словами «Өлчөө» и «өлчөө»;

в приложении 1 к вышеуказанному Положению слово «ченемдөөчү» заменить словом «өлчөмдөөчү»;

— в Положении о порядке ведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании Положения и главы 2 слова «Ченөө» и «ченөө» заменить словами «Өлчөө» и «өлчөө»;

в пунктах 1-16 слова «Ченөө» и «ченөө» заменить словами «Өлчөө» и «өлчөө»;

в приложениях 1-4 к вышеуказанному Положению слова «Ченөө» и «ченөө» заменить словами «Өлчөө» и «өлчөө».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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