Внесены изменения в Закон «О государственных закупках»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 июня 2019 года.

В целях совершенствования правового регулирования отношений, возникающих при осуществлении государственных закупок, принятый Закон вносит ряд важных изменений и дополнений в Закон КР от 3 апреля 2015 года № 72 «О государственных закупках».

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.