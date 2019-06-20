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Муктар Джумалиев назначен Постоянным представителем Кыргызстана при ЕС и ЮНЕСКО

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия Джумалиев Муктар Кабылбекович назначен Постоянным представителем Кыргызской Республики при Европейском Союзе, Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики во Французской Республике, Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Королевстве Нидерландов, Постоянным представителем Кыргы ской Республики при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по совместительству с резиденцией в г. Брюссель.
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