Утверждена Стратегия развития налоговой службы на 2019-2021 годы

Утверждена Стратегия развития Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики на 2019-2021 годы. Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Стратегия развитияналоговой службы на 2019-2021 годы направлена на дальнейшее совершенствование и повышение эффективности налогового администрирования (создание эффективно функционирующей современной налоговой администрации) путем реализации задач по внедрению и развитию дистанционных методов налогового администрирования, а также обеспечение точного и своевременного исполнения налогоплательщиком и налоговыми органами налогового законодательства Кыргызской Республики.

Стратегией развитияналоговой службы на 2019-2021 годы определены следующие приоритетные направления:

— создание основы для автоматизации налогового администрирования, дистанционного взаимодействия с налогоплательщиками, государственными органами и органами местного самоуправления.

— создание конкурентной среды для добросовестного налогоплательщика на основе сокращения теневой экономики;

— поддержка интеграционных процессов в ЕАЭС в части налогового администрирования;

— расширение поля деятельности налоговой службы.

Реализация указанного документа обеспечит улучшение условий ведения бизнеса для налогоплательщиков на основе упрощения процедур администрирования и возможностей исполнения налогового обязательства на электронной основе, без прямого контакта с должностным лицом налоговых органов, что обеспечит сокращение временных и, соответственно, материальных затрат налогоплательщика на исполнение обязательств по бюджетным платежам.

Вместе с тем, все меры, предусматриваемые в Стратегии развитияналоговой службы, направлены на вывод теневых потоков и оборотов из неформального сектора экономики, что позволит обеспечить значительное увеличение налоговой базы и прирост налоговых поступлений.