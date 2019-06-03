Утверждено Положение по управлению государственными инвестициями. Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
Данный документ принят в целях повышения эффективности и усовершенствования процесса подготовки, реализации и мониторинга государственных инвестиционных проектов (ПГИ).
Указанное Положение представляет собой единую согласованную систему инициирования, оценки, отбора, утверждения и реализации проектов государственных инвестиций для исполнительных агентств, уполномоченных органов и заинтересованных сторон.
Положение по управлению государственными инвестициями закрывает нормативную брешь в процессе управления государственными инвестициями и дополняет регулирование, содержащееся в соглашениях о финансировании, заключаемые между Кыргызской Республикой и партнерами по развитию.
Необходимо отметить, что внешняя помощь является одним из ключевых факторов развития Кыргызской Республики.
Внешняя финансовая помощь направляется на реализацию проектов в различные сектора экономики, включая образование, здравоохранение, транспорт.