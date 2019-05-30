14:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Ратифицировано соглашение об обмене геопространственной информацией

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанного 6 июня 2018 года в городе Кызыл».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 апреля 2019 года.

В соответствии с данным Законом Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан выступает за дальнейшее укрепление интеграции в рамках СНГ
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл в Астану
В СНГ 2021-й объявлен Годом архитектуры и градостроительства
Саммит СНГ в Душанбе. Сооронбай Жээнбеков ждет встречи с Владимиром Путиным
Студенты из Кыргызстана могут участвовать в конкурсе эссе среди стран СНГ
Страны СНГ планируют создать аналог шенгенской визы
Абдылдажан Акматалиев стал лауреатом премии «Звезды Содружества»
По итогам заседания премьер-министров стран СНГ подписали ряд документов
Украина начинает процесс выхода из СНГ
Ратифицировано Соглашение о защите секретной информации в рамках СНГ
Популярные новости
Канайым Бактыгулова назначена Чрезвычайным и&nbsp;Полномочным Послом в&nbsp;Монголии Канайым Бактыгулова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом в Монголии
Олег Панкратов освобожден от&nbsp;занимаемой должности министра экономики&nbsp;КР Олег Панкратов освобожден от занимаемой должности министра экономики КР
Нурбек Мурашев освобожден от&nbsp;должности министра сельского хозяйства Нурбек Мурашев освобожден от должности министра сельского хозяйства
Санжар Муканбетов назначен министром экономики Кыргызской Республики Санжар Муканбетов назначен министром экономики Кыргызской Республики
Бизнес
&laquo;СУПЕР-ИНФО&raquo; теперь миллионер! «СУПЕР-ИНФО» теперь миллионер!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; начал работы по&nbsp;газификации еще в&nbsp;шести жилмассивах Бишкека «Газпром Кыргызстан» начал работы по газификации еще в шести жилмассивах Бишкека
Денежные переводы в&nbsp;любую точку мира через БТА Банк Денежные переводы в любую точку мира через БТА Банк
Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;смартфоны&nbsp;LG в&nbsp;O!Store Скидки 30 процентов на смартфоны LG в O!Store