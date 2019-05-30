Ратифицировано соглашение об обмене геопространственной информацией

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанного 6 июня 2018 года в городе Кызыл».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 апреля 2019 года.

В соответствии с данным Законом Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.