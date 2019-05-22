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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 апреля 2019 года.

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью приведения отдельных норм Уголовно-исполнительного кодекса и Уголовного кодекса Кыргызской Республики в соответствии с вступившими в установленном законом порядке международными договорами.

Кроме того в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики внесены поправки в целях приведения в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики, конституционным Законом Кыргызской Республики «Об отдельных полномочиях прокуратуры определенных Конституцией Кыргызской Республики», в целях устранения коллизий и восполнения пробелов.

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.
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