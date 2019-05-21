Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере бюджетного законодательства».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 апреля 2019 года.

Цель Закона — приведение отдельных норм законодательных актов Кыргызской Республики в соответствие с Бюджетным кодексом Кыргызской Республики.

Принятый Закон вносит изменения в 2 кодекса и 8 законов Кыргызской Республики, а именно: в Лесной кодекс, Налоговый кодекс, в законы: «Об образовании», «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», «О Национальной академии наук Кыргызской Республики», «Об электрической и почтовой связи», «О естественных монополиях в Кыргызской Республике», «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», «О выборах депутатов местных кенешей», «О вс еобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах».

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.