Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 апреля 2019 года.

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью исключения дублирующих положений Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики и применения в Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики ссылок на положения Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.