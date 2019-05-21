11:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 апреля 2019 года.

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью исключения дублирующих положений Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики и применения в Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики ссылок на положения Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 53
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в некоторые законодательные акты
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в Закон «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики»
Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «Об оружии»
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в закон о введении безвизового режима
Внесены изменение в законодательные акты по деятельности инвестиционных фондов
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Популярные новости
Замруководителя аппарата правительства Мурат Мукамбетов освобожден от&nbsp;должности Замруководителя аппарата правительства Мурат Мукамбетов освобожден от должности
Внесены изменения в&nbsp;некоторые законодательные акты Внесены изменения в некоторые законодательные акты
Бизнес
Бактияр Урдавлетов о&nbsp;том, как стать успешным руководителем проектной компании Бактияр Урдавлетов о том, как стать успешным руководителем проектной компании
Санитарно-экологическая обстановка на&nbsp;Джеруе в&nbsp;норме Санитарно-экологическая обстановка на Джеруе в норме
Новый магазин O!Store в&nbsp;селе Барскоон ждет своих покупателей Новый магазин O!Store в селе Барскоон ждет своих покупателей
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7