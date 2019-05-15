Постановление Правительства КР от 13 мая 2019 года № 218



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы)» от 26 октября 2000 года № 637

В целях реализации мероприятий по демонтажу системной коррупции в сфере антимонопольного регулирования, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы)» от 26 октября 2000 года № 637 следующие изменения:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Запретить государственным органам, их структурным подразделениям и подведомственным учреждениям, государственным и муниципальным учреждениям взимать плату за исполнение функциональных обязанностей.»;

- в Порядке определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы), утвержденном вышеуказанным постановлением:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1 Настоящий Порядок определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы) (далее – Порядок) является единым методическим указанием по формированию тарифов (цен) на государственные и муниципальные услуги (далее – платные услуги) (работы), включенные в Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, местные реестры муниципальных услуг (далее – реестры государственных и муниципальных услуг) и реестр разрешительных документов.»;

в пунктах 1.2, 2.6, 3.2, 3.3, 4.2, 5.1 исключить слова «и территориальные» в различных падежных формах;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3 Тарифы (цены) на платные услуги (работы), оказываемые государственными органами, согласовываются с государственным антимонопольным органом Кыргызской Республики и утверждаются Правительством Кыргызской Республики, если такое утверждение предусмотрено законодательством, в остальных случаях – руководителем государственного органа.

Тарифы (цены) на платные образовательные услуги (работы) формируются и утверждаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, согласования с государственным антимонопольным органом Кыргызской Республики не требуется.»;

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Тарифы (цены) на платные услуги (работы), оказываемые структурными подразделениями и подведомственными учреждениями государственных органов, утверждаются вышестоящим органом по согласованию с территориальными подразделениями государственного антимонопольного органа Кыргызской Республики.

Тарифы (цены) на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, утверждаются представительными органами местного самоуправления по согласованию с территориальными подразделениями государственного антимонопольного органа Кыргызской Республики.»;

дополнить пунктом 2.41 в следующей редакции:

«2.41. Согласование тарифов (цен) на оказываемые государственные и муниципальные платные услуги (работы) может осуществляться в электронном формате.»;

абзац двадцатый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«- утвержденный административный регламент и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги, в электронном и/или бумажном формате.»;

абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«Объяснительная записка и проект прейскуранта тарифов (цен) представляются за подписью руководителя соответствующего государственного органа, его структурного подразделения и подведомственного учреждения, государственного и муниципального учреждения. Расчетные материалы подписываются руководителем управления (отдела) данного органа, подведомственного подразделения, государственного и муниципального учреждения, на которые возложена разработка проектов тарифов (цен) на платные услуги (работы).».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.