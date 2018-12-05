Внесены изменения в Кодекс об административной ответственности Кыргызской Респуб

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 сентября 2018 года.

Целью Закона является введение административной ответственности за нарушение правил и требований идентификации животных, ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, правил содержания мест, отведенных для захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных (скотомогильников, биотермических ям и крематорий), выпас скота на территории скотомогильников, биотермических ям и крематориев.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.