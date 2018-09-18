Ротация кадров. Директор бишкекской школы № 6 возглавит школу № 95

Директора АУВК № 6 Айгуль Шимову назначили директором УВК ШГ № 95. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата городского муниципалитета Балбак Тулобаев.
Руководителем АУВК № 6 назначена Гулина Мырсакматова, которая работала в этой школе завучем по государственному языку.
Он напомнил, что предыдущий директор школы № 95 Анара Акмашаева назначена руководителем школы № 40. «Она сама попросила перевести ее в другое учебное заведение», — объяснил он.
«Мы думаем, что ротация директоров школ в будущем продолжится, и мы будем развивать и укреплять городскую образовательную систему. Ротация будет и в других направлениях», — подытожил он.
Школа № 95 с углубленным изучением китайского языка построена за счет гранта КНР и сдана в эксплуатацию в 2017 году.