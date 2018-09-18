13:20
USD 69.33
EUR 80.79
RUB 1.02
Общество

Год развития регионов. В Таласе родителей заставляют оплатить юрты

В Таласе родителей заставляют оплатить юрты для школ и детсадов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в нескольких общеобразовательных школах.

По их данным, по всему городу Таласу и Таласскому району поставили более ста юрт. При этом детсадам их продают по 37 тысяч сомов, а школам — по 38 тысяч.

«В садах юрты могут использовать как постоянные беседки. А какое может быть применение в школе? Если бы было большое фойе, и ее можно было бы поставить внутри здания, украсить, и там проводить воспитательные мероприятия, то еще понятно. А так юрта постояла во дворе, а позже ее собрали и убрали на склад. Юрта не стоит этих денег: она не деревянная, не войлочная, а сварена из металла и покрыта брезентом. Если ее несколько раз собрать-разобрать, то ничего от конструкции не останется», — рассказали местные жители.

По их словам, с каждого школьника собирают по 50 сомов. Часть родителей поддержали идею, другая часть выступила против.

«Да, президентом объявлен Год развития регионов, но этим жестом никак не прослеживается развитие. В школах не хватает учебников, компьютеров, учебных помещений, а мы развиваем регионы юртами неизвестного происхождения. Или кто-то таким образом решил заработать денег?» — возмутились в одной из школ.

В Министерстве образования и науки заявили, что знают о родительских жалобах по этому поводу и ждут объяснительную от главы местного отдела образования.
Ссылка:
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
Сель сошел в Кара-Бууринском районе Таласской области
Таласта окуучуну сабаган жаран 1 жыл жатак абакта жаза алууга эркинен ажыратылды
14-летняя ученица 8 класса родила. Задержан 23-летний подозреваемый в совращении
Таласта жол коопсуздугуна байланыштуу «Адам жаны аманат» аттуу акция уюштурулду
Таласта 9-класстын окуучусу өз жанын өзү кыйган
Таластын имамдары жашылдандыруу иштерин жүргүзүүдө
Таласта кафеден өрт чыкты, адам жабыркады
ЖК төрагасынын бир тууганы Талас облустук ИИБнын башчысы болуп дайындалды
Акции протеста. Водителей большегрузов принял полпред Таласской области
Мгновения жизни. Цветущий Ош и перевал Кууакы
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Строители неожиданно начали вкалывать Дорога Бишкек — Кара-Балта. Строители неожиданно начали вкалывать
Организаторы Игр кочевников не&nbsp;расплатились за&nbsp;VIP-машины Организаторы Игр кочевников не расплатились за VIP-машины
Сапар Исаков в&nbsp;&laquo;Газпроме&raquo;. Где работал и&nbsp;сколько получал бывший премьер Сапар Исаков в «Газпроме». Где работал и сколько получал бывший премьер
Бизнес
Новое приложение для управления связью Новое приложение для управления связью
ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их&nbsp;в&nbsp;пытках ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках
ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; объявляет закрытый тендер на&nbsp;закупку компьютеров ЗАО «БТА Банк» объявляет закрытый тендер на закупку компьютеров
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще