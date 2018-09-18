Год развития регионов. В Таласе родителей заставляют оплатить юрты

В Таласе родителей заставляют оплатить юрты для школ и детсадов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в нескольких общеобразовательных школах.
По их данным, по всему городу Таласу и Таласскому району поставили более ста юрт. При этом детсадам их продают по 37 тысяч сомов, а школам — по 38 тысяч.
По их словам, с каждого школьника собирают по 50 сомов. Часть родителей поддержали идею, другая часть выступила против.
«Да, президентом объявлен Год развития регионов, но этим жестом никак не прослеживается развитие. В школах не хватает учебников, компьютеров, учебных помещений, а мы развиваем регионы юртами неизвестного происхождения. Или кто-то таким образом решил заработать денег?» — возмутились в одной из школ.
В Министерстве образования и науки заявили, что знают о родительских жалобах по этому поводу и ждут объяснительную от главы местного отдела образования.