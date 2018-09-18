В некоторых районах Бишкека и в Джалал-Абаде не будет газа

В связи с ремонтом будет прекращена подача природного газа в некоторые районы Бишкека и в Джалал-Абад. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, голубого топлива не будет:
- 18-19 сентября — в районе, ограниченном улицами Волкова, Месароша, Дубосековский, Кайназарова;
- 19-20 сентября — в районе, ограниченном улицами Айни, Кудайбергенова, Сухомлинова, Табалдиева;
- 20-21 сентября — в районе, ограниченном улицами Профессора Зимы, Баялинова, Манаса, БЧК;
- 19 сентября (9.00-16.00) — в городе Джалал-Абаде;
- 19 сентября (9.00-17.00) — в селе Аманбаево (улица Жолдошева).