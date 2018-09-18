В некоторых районах Бишкека и в Джалал-Абаде не будет газа

В связи с ремонтом будет прекращена подача природного газа в некоторые районы Бишкека и в Джалал-Абад. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, голубого топлива не будет: