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Общество

В некоторых районах Бишкека и в Джалал-Абаде не будет газа

В связи с ремонтом будет прекращена подача природного газа в некоторые районы Бишкека и в Джалал-Абад. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, голубого топлива не будет:

  • 18-19 сентября — в районе, ограниченном улицами Волкова, Месароша, Дубосековский, Кайназарова;
  • 19-20 сентября — в районе, ограниченном улицами Айни, Кудайбергенова, Сухомлинова, Табалдиева;
  • 20-21 сентября — в районе, ограниченном улицами Профессора Зимы, Баялинова, Манаса, БЧК;
  • 19 сентября (9.00-16.00) — в городе Джалал-Абаде;
  • 19 сентября (9.00-17.00) — в селе Аманбаево (улица Жолдошева).
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