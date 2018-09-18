Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 12 часов 23 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — улица Элебесова (западная часть рынка «Дордой»);

9.00-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Тон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок), «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Джээк, Анар, Чубак, Нооруз, Манасчи, Эр-Тоштук, Бакай-Ата, Анарбек, Ак-Сай, Арашан), «110-й квартал»;

9.30-19.00 — улицы Абдумомунова, Фрунзе, Т.Айтматова;

9.30-18.00 — район рынка «Орто-Сай», улицы Абдрахманова, Парковая, Можайского, Бейшеналиевой, Московская, Манасчи Сагынбая, бульвар Молодой Гвардии, переулок Багижский;

10.30-12.30 — улица Севастопольская, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Алма, Талды-Булак);

13.00-18.00 — улицы Айни, Руставели, Гагарина, Джунусалиева.

в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;

в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;

в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;

в селе Лебединовка;

на ТЭЦ, автомойке на пересечении проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской;

в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, улицами Усенбаева, Мичурина, Ибраимова;

на улице Юго-Западный Район;

в районе, ограниченном улицами Волкова, Месароша, Дубосековский, Кайназарова.

Памятные даты

Всемирный день мониторинга воды

Фото 24.kg. Озеро Иссык-Куль

Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.

Традиционное мероприятие этого дня — взятие проб воды в разных водоемах нашей планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.



Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Ласло Месарош

Фото из Интернета. Ласло Месарош

Венгерский скульптор родился 18 сентября 1905 года на окраине Будапешта.

В 1935 году он приехал с семьей в Киргизскую ССР, где целиком отдался творческой работе.

По одной из версий, в Киргизию он приехал по приглашению живописца Семена Чуйкова. По другим данным, его пригласило местное правительство. Цель — создание скульптур для кыргызстанских выставок в столице Советского Союза.

Ласло сразу же включился в работу, в короткие сроки став основоположником кыргызского профессионального пластического искусства.

Крупнейшей работой Ласло Месароша должна была стать серия фризов для зала заседания Дома правительства на тему революционной борьбы кыргызов. Замысел остался в эскизах. Он лепил с натуры кыргызских типажей. Десять из созданных им здесь работ стали достоянием Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Ласло Месарош участвовал в проектировании железнодорожного вокзала во Фрунзе. Его планировку до сих пор сохраняет сквер у Дома правительства.

Фото из Интернета. Железнодорожный вокзал во Фрунзе

Расстрелян в 1938 году.

Именем Ласло Месароша называется одна из улиц Бишкека.

Родился географ Рашид Забиров

Географ и гляциолог Рашид Забиров родился 18 сентября 1918 года в Пржевальске.

Долгое время он руководил Тянь-Шаньской высокогорной физико-географической станцией АН Киргизской ССР. Большое внимание уделял комплексным стационарным географическим исследованиям. Под его руководством трудились практиканты и молодые сотрудники из Кыргызского, Московского, Ленинградского, Казанского университетов.

Рашид Забиров боролся за сохранение иссык-кульских пляжей, против проектов местных чиновников по перераспределению речного стока в озеро Иссык-Куль. Автор и редактор научных монографий.

Всю жизнь он посвятил исследованию ледников и природы Тянь-Шаня и Памира. Его монография об оледенении Памира считается одной из лучших работ о ледниках Средней Азии.

Трагически погиб в 1980 году.

Родилась заслуженный врач Кыргызской Республики Идеия Бакеева

Родилась 18 сентября 1937 в Алма-Ате. Врач-кардиолог высшей квалификации.

Идеия Айткалиевна стояла у истоков зарождения кардиологической службы республики.

На протяжении двадцати лет была бессменным главным врачом центра, правой рукой, соратником и сподвижником академика Мирсаида Миррахимова.

Она внесла большой вклад в развитие пульмонологической (являлась внештатным пульмонологом Минздрава Киргизской ССР) и ревматологической служб республики.

Умер Герой Советского Союза Дайыр Асанов

Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.

В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Он сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.

Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.

Умер 18 сентября 2009 года.

Его именем названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.

У кого намечается той

Жунус уулу Алтынбек

Родился 18 сентября 1981 года в Нарыне. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».

Эльдар Алишеров

Родился 18 сентября 1985 года. Заместитель министра экономики КР.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; Читайте по теме Афиша на неделю: 17-21 сентября в ыставка «Западно-восточные диалоги культур»;

«Западно-восточные диалоги культур»; на площади Победы проходят ярмарки цветов и меда.

Спорт

отборочные соревнования на чемпионат Азии-2019 по футболу.

Это будет интересно журналистам и экспертам

Западный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;

Восточный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

9.00 — выездное заседание по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

Западный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

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ПЦ АКИpress, 11.00 — пресс-конференция «Руководство ГУВД Кызыл-Кии без доказательств сфабриковало уголовное дело по факту ДТП»;

14.00 — обращение к президенту КР сотрудников Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына;

отель Bridges, 9.00 — круглый стол по обсуждению проектов законов, направленных на реализацию норм Конвенции ООН о правах инвалидов;

ПЦ Sputnik, 11.00 — пресс-конференция «Генпрокуратура о нарушении прав детей и преступлениях среди подростков».

сбор напротив мэрии Бишкека, 9.00 — марш «За равные права».

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