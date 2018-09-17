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Общество

В докторской работе депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова обнаружен плагиат

«Диссернет» обнаружил заимствования работ других ученых в диссертации депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова. Об этом говорится на сайте проекта.

Эксперты ресурса отмечают, что в 2009 году Акылбек Жапаров, будучи министром экономического развития и торговли, защитил диссертацию «Стратегия модернизации экономики Кыргызской Республики (монетарно-фискальный аспект)» на соискание степени доктора экономических наук. Работа состоит из 256 страниц, из которых 22 являются техническими (оглавление, список литературы, приложение). Докторскую степень он получил спустя год после защиты кандидатской диссертации. 

Диссертация написана на 234 страницах. Из них на 122 страницах сотрудники «Диссернета» обнаружили заимствования из чужих исследований.

В ней использованы работы ученых Шайлообека Мусакожоева, Азгануш Мигранян, Авасбека Момункулова и Нурматбека Мамбеталиева (совместная публикация с Момункуловым) — все кыргызстанцы. Также использована курсовая работа некой студентки Финансовой академии РФ Л.В.Бараевой, которую она защитила в 2002 году. Есть материалы из брошюры «Очерк экономики США».

Исследователи «Диссернета» нашли в диссертации ссылку только на работы Шайлообека Мусакожоева. Труды других ученых ни в библиографическом списке, ни в тексте диссертации не упоминаются. Сведений о наличии у соискателя совместных работ с перечисленными авторами нет. Таким образом, выдержки из этих работ без ссылки на авторов могли восприниматься как текст самого Акылбека Жапарова.

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В стране сейчас 840 докторов наук и 3 тысячи 980 кандидатов. Кто из них настоящий, а кто псевдоученый, выясняло российское сообщество «Диссернет». После серии скандалов с плагиатом, найденным в трудах кыргызстанских ученых, Высшая аттестационная комиссия Кыргызстана закрыла экспертам доступ к разделу с диссертациями.

Более тысячи диссертаций можно было обнаружить по ссылке http://vak.kg/lib. Теперь она недоступна.
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