Опрос молодежи. Девушки считают, что для брака достаточно нравиться парню

Около 83 процентов опрошенной молодежи знают о том, в каком возрасте законодательством Кыргызстана разрешается вступление в брак. Об этом сообщил Национальный институт стратегических исследований (НИСИ КР).

По данным опроса, 17,1 процента респондентов не знают, в каком возрасте можно вступать в брак. Из них 7,5 процента считают, что вступить в брак можно в 16 или 17 лет, 5,4 процента уверены, что возрастных ограничений не существует.

69,7 процента молодых людей считают, что решение о вступлении в брак принимается по обоюдному согласию молодых людей. Каждый пятый респондент уверен, что подобное решение принимает молодой человек, так как важно, чтобы девушка ему нравилась. 7,3 процента опрошенных считают, что родители лучше знают, а потому старшие могут принимать решение без участия молодых.

По Конституции семья создается на основе добровольного союза мужчины и женщины, достигших 18 лет, и заключения между ними брака.

Девушки менее склонны считать, что решение о вступлении в брачный союз должно приниматься по обоюдному согласию. Они чаще убеждены, что решение принимает только молодой человек, девушке достаточно ему нравиться.

Такого мнения придерживается каждый пятый респондент в возрасте старше 20 лет. 56,2 процента респондентов намерены обсуждать выбор супруга или супруги с родителями. Зачастую девушки стесняются обсуждать этот вопрос.

Ответы молодых людей различаются в зависимости от области проживания. Более половины опрошенных людей советуются с родителями при выборе супруга, за исключением молодых людей из Джалал-Абадской области. Респонденты из южных областей, а также Нарынской и Таласской областей чаще проявляют стеснительность в подобных вопросах. Молодежь Бишкека принимает решение о вступлении в брак самостоятельно.