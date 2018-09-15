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Общество

Самый древний в мире загадочный знак нашли в ЮАР

Фото Craig Foster/istock. Найденный в пещере артефакт

Международная группа ученых обнаружила в пещере в Южной Африке рисунок в виде октоторпа («решетки» или «хеша»), возраст которого достигает 73 тысяч лет, что делает символ самым древним образцом наскальной живописи. Об этом сообщило издание Science Alert.

Как отмечается, значение изображения остается неизвестным, однако археологи предполагают, что он служил ритуальным или художественным целям.

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Рисунок нашли в известняковой пещере Бломбос на южном побережье ЮАР. Раскопки здесь проводят с 1991 года, ученые обнаружили древние артефакты, включая украшения из морских раковин, орудия труда из костей и куски охры — природного пигмента, применявшегося для создания рисунков.

Самый древний культурный слой датирован 100-140 тысячами лет. В нем исследователи находили камни с выцарапанными узорами. Однако эти геометрические рисунки не рассматривают в качестве примера древнего изобразительного искусства, поскольку неизвестно, вкладывал ли художник в них какое-либо значение.

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Ученые обнаружили в слое, датированном 73 тысячами лет, фрагмент силькрета (породы, образованной кремнеземом, песком и гравием) с четким узором в виде октоторпа, нарисованным охрой. Анализ показал, что символ, вероятно, является частью более крупного рисунка.

Открытие позволяет отодвинуть возраст пещерной живописи на 30 тысяч лет. Хотя известно, что неандертальцы создавали наскальные рисунки 64 тысячи лет назад, исследователи до сих пор находили рисунки, сделанные Homo sapiens, которые датировались лишь 40 тысячами лет.
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