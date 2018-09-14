Метеорологи наглядно показали последствия урагана в США

Синоптики американского телеканала The Weather Channel создали видео, наглядно показывающее возможные последствия урагана. Видео появилось на Youtube-канале телекомпании.

Напомним, сильнейший ураган «Флоренс» надвигается на Южную и Северную Каролину (США). В зоне риска объявлено чрезвычайное положение, ведется всеобщая эвакуация в береговой зоне.

В ролике используются технологии смешанной реальности, благодаря которым над ведущими в реальном времени поднимается вода с плавающими в них автомобилями.

Телеканал создал подобные эффекты в сотрудничестве с компанией Future Group и использовал для разработки графический движок Unreal Engine. Последний применяется во множестве компьютерных игр.

