Метеорологи наглядно показали последствия урагана в США

Синоптики американского телеканала The Weather Channel создали видео, наглядно показывающее возможные последствия урагана. Видео появилось на Youtube-канале телекомпании.
Напомним, сильнейший ураган «Флоренс» надвигается на Южную и Северную Каролину (США). В зоне риска объявлено чрезвычайное положение, ведется всеобщая эвакуация в береговой зоне.
В ролике используются технологии смешанной реальности, благодаря которым над ведущими в реальном времени поднимается вода с плавающими в них автомобилями.
Телеканал создал подобные эффекты в сотрудничестве с компанией Future Group и использовал для разработки графический движок Unreal Engine. Последний применяется во множестве компьютерных игр.