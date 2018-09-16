17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
жилмассив «Кок-Джар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Арстанбап, Кок-Джайык, Молдокулова, Улан, Кок-Джангак, Достоевского, квадрат, ограниченный улицами Шабдана Баатыра, Достоевского, Чар, БЧК)
|
9.00
|
18.00
|
улицы Жумабека, Усенбаева, Фрунзе, Абдрахманова, Байтика Баатыра
|
9.30
|
19.00
|
улицы Кирпичная, Осмонкула, Древесная, Жданова, Абдыкадырова, Торфяная, Суворова, переулок Тугучинский
|
9.30
|
19.00
|
микрорайон «Восток-5», 23/2
|
9.00
|
18.00
|
Западный
|
микрорайон «Достук», 4
|
9.00
|
17.00
|
улицы Хабитат, Боталиева, Можайского, Кызыл-Кийская
|
9.30
|
18.00
|
улицы Мостовая, Восточная, Тоголока Молдо, Можайского, переулки Снегиревский, Витебский
|
13.00
|
15.00
|
жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1» (улицы Абдрахманова Садырбаева, Кожомкулова)
|
9.00
|
13.00
|
жилмассив «Киргизия-1» (квадрат, ограниченный улицами Кожомкулова, Абдрахманова, Жениш, Волокаламской)
|
13.00
|
17.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Дачное (улицы Береговая, Ленина, район ГЭС-5)
|
9.00
|
17.00
|
Сокулукский
|
город Шопоков (улицы Мира, Футбольная, Дружбы)
|
9.00
|
17.00
|
Московский
|
села Темен-Суу, Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке, Бала-Аилчи, Ак-Башат
|
8.00
|
17.00
|
Кантский
|
город Кант (улица Котовского)
|
9.00
|
19.00
3Иссык-Кульская область
- 8.00-16.00 — село Бостери и пансионаты;
- 10.00-16.00 — часть села Ананьева.