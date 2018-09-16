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Общество

17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Кок-Джар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Арстанбап, Кок-Джайык, Молдокулова, Улан, Кок-Джангак, Достоевского, квадрат, ограниченный улицами Шабдана Баатыра, Достоевского, Чар, БЧК)

9.00

18.00

улицы Жумабека, Усенбаева, Фрунзе, Абдрахманова, Байтика Баатыра

9.30

19.00

улицы Кирпичная, Осмонкула, Древесная, Жданова, Абдыкадырова, Торфяная, Суворова, переулок Тугучинский

9.30

19.00

микрорайон «Восток-5», 23/2

9.00

18.00

Западный

микрорайон «Достук», 4

9.00

17.00

улицы Хабитат, Боталиева, Можайского, Кызыл-Кийская

9.30

18.00

улицы Мостовая, Восточная, Тоголока Молдо, Можайского, переулки Снегиревский, Витебский

13.00

15.00

жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1» (улицы Абдрахманова Садырбаева, Кожомкулова)

9.00

13.00

жилмассив «Киргизия-1» (квадрат, ограниченный улицами Кожомкулова, Абдрахманова, Жениш, Волокаламской)

13.00

17.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Дачное (улицы Береговая, Ленина, район ГЭС-5)
село Кайырма (средняя школа, детский сад)
село Беш-Кунгей, Кашка-Суу (улицы Медерова, Эркин, Достук)

9.00

 

17.00

 

Сокулукский

город Шопоков (улицы Мира, Футбольная, Дружбы)
село Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе)
село Гавриловка (улица Фрунзе)

9.00

 

17.00

Московский

села Темен-Суу, Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке, Бала-Аилчи, Ак-Башат

8.00

17.00

Кантский

город Кант (улица Котовского)
село Кировское (улица Южная)
село Джээк (улица Жакыпова)

9.00

 

19.00

 

3Иссык-Кульская область

  • 8.00-16.00 — село Бостери и пансионаты;
  • 10.00-16.00 — часть села Ананьева.
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