В Кыргызстане хотят узаконить волонтерскую деятельность. Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве вынесло на общественное обсуждение проект постановления о волонтерской деятельности.

Отмечается, что документ устанавливает правовые основы волонтерства, определяет цели, задачи, виды, формы и порядок этой деятельности, а также меры государственной поддержки.

«На современном этапе развития общество и государство все больше осознают необходимость в таких видах деятельности. Для молодежи волонтерство является пространством социализации, развития профессиональных компетентностей. При этом не установлены правовые основы волонтерства», — говорится в справке-обосновании.