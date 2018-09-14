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Общество

В Кыргызстане хотят узаконить волонтерскую деятельность

В Кыргызстане хотят узаконить волонтерскую деятельность. Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве вынесло на общественное обсуждение проект постановления о волонтерской деятельности.

Отмечается, что документ устанавливает правовые основы волонтерства, определяет цели, задачи, виды, формы и порядок этой деятельности, а также меры государственной поддержки.

«На современном этапе развития общество и государство все больше осознают необходимость в таких видах деятельности. Для молодежи волонтерство является пространством социализации, развития профессиональных компетентностей. При этом не установлены правовые основы волонтерства», — говорится в справке-обосновании.
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